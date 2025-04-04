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الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى يعلنان شراكة استراتيجية تاريخية

4 - أبريل - 2025
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قال الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، في القمة التي تستضيفها أوزبكستان، اليوم الجمعة، رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية”.

جاء ذلك في البيان الختامي المشترك للقمة الأولى بين الاتحاد ودول آسيا الوسطى (أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجكستان وتركمانستان)، نشره المجلس الأوروبي.

وذكر البيان أن الأطراف أكدت التزامها بتعميق التعاون في البيئة الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتغيرة.

وأضاف: “قررنا رفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى إلى شراكة استراتيجية”.

وأكد البيان استعداد الجانبين لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة، من الأمن السيبراني إلى تعزيز الحدود.

وذكر أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين أمر مهم لتنمية وتنويع التجارة الإقليمية فضلا عن النمو الاقتصادي.

وجاء في البيان أنه سيتم عقد فعاليات اقتصادية منتظمة لتشجيع الحوار الاستراتيجي والشراكات الاقتصادية المستدامة.

وأردف: “اتفقنا على تكثيف الجهود لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”.

وحضر القمة التي يستضيفها رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، رؤساء كل من؛ كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وطاجيكستان إمام علي رحمان، وتركمانستان سردار بردي محمدوف.

كما شارك في القمة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكبار المسؤولين التنفيذيين للمؤسسات المالية الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • الأناضول

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