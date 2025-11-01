الاتحاد الأوروبي والصين يواصلان التنسيق حول ضوابط التصدير

أكد مفوض التجارة في المفوضية الأوروبية، ماروش شفتشوفيتش، اليوم السبت، استمرار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن سياسات ضبط الصادرات، عقب اجتماع لمسؤولين من الجانبين في بروكسل.

وجاء اللقاء في سياق الجهود الرامية لتخفيف التوترات التجارية، لا سيما المتعلقة بتوسيع الصين لضوابط تصدير المعادن النادرة، حيث وافقت بكين على تعليق هذه القيود لمدة عام. وأوضح شفتشوفيتش في منشور على موقع “إكس” أن هذا التعليق يشمل الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى التزام الطرفين بمواصلة التنسيق لضمان تنفيذ أفضل لهذه السياسات.