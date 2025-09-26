الاتحاد الأوروبي واليابان: لدينا سقف للرسوم الأمريكية على الأدوية

عبّر الاتحاد الأوروبي واليابان، اليوم الجمعة، عن ثقتهما في أنهما نجحا في تأمين سقف للرسوم الجمركية الأمريكية على الأدوية والتي قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرضها الأسبوع المقبل بنسبة مئة بالمئة.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى بيان مشترك تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة عقب اتفاق التجارة الذي أبرم في نهاية يوليو تموز وينص على ألا تتجاوز الرسوم الجمركية على أي من الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب 15 بالمئة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية “يمثل هذا السقف الجمركي الشامل والواضح بنسبة 15 بالمئة على صادرات الاتحاد الأوروبي ضمانا بعدم فرض رسوم جمركية أعلى على الجهات الاقتصادية الأوروبية. ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الوحيد الذي حقق هذه النتيجة مع الولايات المتحدة”.

وأشارت طوكيو أيضا إلى بيانها المشترك مع واشنطن الذي أكد أن معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية على أشباه الموصلات والأدوية اليابانية لن تتجاوز السقف المطبق على شركاء آخرين مثل الاتحاد الأوروبي.

وأعلن ترامب أمس الخميس في منشور على منصة تروث سوشيال عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية شملت أيضا فرض رسوم 25 بالمئة على الشاحنات ورسوم تتراوح بين 30 و50 بالمئة على الأثاث.

وقال ترامب إن الرسوم البالغة مئة بالمئة ستطبق اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول على أي منتج دوائي يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع ما لم تكن الشركة المنتجة قد شرعت بالفعل في بناء مصنع داخل الولايات المتحدة.