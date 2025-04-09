الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

من المتوقع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على أول إجراءات مضادة يتخذها التكتل ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنضم بذلك إلى الصين وكندا في الرد على إجراءات واشنطن.

وستأتي تلك الموافقة المتوقعة في اليوم الذي دخلت فيه الرسوم الجمركية “المضادة” التي فرضها ترامب على الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول حيز التنفيذ، بما في ذلك الرسوم الجمركية الضخمة بنسبة 104 بالمئة على الصين، مما أدى إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية وتحفيز مزيد من عمليات البيع واسعة النطاق في أسواق المال.

ويواجه الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، فضلا عن الرسوم الجمركية الأوسع الجديدة بنسبة 20 بالمئة على جميع البضائع الأخرى تقريبا بموجب سياسة ترامب لضرب الدول التي يقول إنها تفرض رسوما مرتفعة على الواردات الأمريكية.

واقترحت المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين فرض رسوم جمركية إضافية، معظمها بنسبة 25 بالمئة على مجموعة من الواردات الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن تحديدا. ولا تزال المفوضية تقيم كيفية الرد على رسوم السيارات والرسوم الأخرى الأوسع نطاقا.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الواردات تشمل الدراجات النارية والدواجن والفواكه والأخشاب والملابس وخيوط تنظيف الأسنان. وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 21 مليار يورو (23 مليار دولار) العام الماضي، مما يعني أن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ستكون على سلع تقل قيمتها عن 26 مليار يورو من صادرات المعادن الأوروبية التي شملتها الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ على مراحل، في 15 أبريل نيسان و16 مايو أيار والأول من ديسمبر كانون الأول.

ومن المقرر أن تصوت لجنة من خبراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي بعد ظهيرة اليوم الأربعاء على اقتراح المفوضية. ولن ينتهي الأمر بحجب الاقتراح إلا إذا صوتت 15 دولة في التكتل تشكل 65 بالمئة من سكان دول الاتحاد بالرفض.

وهذا أمر غير مرجح بالنظر إلى أن المفوضية حشدت التأييد بالفعل من دول الاتحاد وعدلت قائمة مبدئية طرحتها في منتصف مارس آذار بحذف منتجات الألبان والمشروبات الكحولية الواردة من الولايات المتحدة.

(الدولار = 0.9178 يورو)