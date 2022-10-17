الاتحاد الأوروبي يتوعد إيران في حال ثبت دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (الاثنين 17-10-2022) إن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج “سنبحث عن أدلة دامغة على ضلوع (إيران في حرب أوكرانيا)”، مضيفا أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا سيشارك في الاجتماع.

من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج “عندها لن يكون الأمر متعلقا بمعاقبة بعض الأفراد”.

طهران بدورها نفت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي الأنباء المنشورة عن تزويدها روسيا بطائرات مسيرة.

معتبرة أن تلك الاتهامات لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية، مؤكدة انه لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين.