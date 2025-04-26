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الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا في سعيها للسلام

26 - أبريل - 2025
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينز رويترز

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينز رويترز

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت إن كييف يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سلام عادل ودائم عبر المفاوضات.

جاء ذلك بعد لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما على هامش جنازة البابا فرنسيس.

وقالت فون دير لاين في بيان على منصة إكس عقب اللقاء “ستقف أوروبا دائما إلى جانب أوكرانيا في سعيها لإحلال السلام”.

ويأتي البيان بعد لقاء جمع بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة منذ اجتماع شابه التوتر بين الجانبين في المكتب البيضاوي بواشنطن في فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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