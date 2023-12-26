الأربعاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يجهز خطة بقيمة 20 مليار يورو لتمويل أوكرانيا

منذ 50 دقيقة
جندي من الجيش الأوكراني

جندي من الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز (الثلاثاء 27-12-2023) أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا.

وقال التقرير إن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف بشكل سريع.

في السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز قبل أيام عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم، القول إن عدد القتلى والجرحى من القوات الأوكرانية والروسية، منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، يقترب من 500 ألف.

ووفق وكالة رويترز، قالت الصحيفة إن المسؤولين حذّروا من أنه ما زال من الصعب تقدير عدد الضحايا؛ لأن موسكو دأبت غالباً على تقليص عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية.

وقالت الصحيفة إن الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف، بينهم نحو 120 ألف قتيل، وما بين 170 و180 ألف مصاب.

وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفاً، أما عدد المصابين فيتراوح بين 100 و120 ألفاً.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين قولهم إن عدد الضحايا ارتفع، بعد أن شنّت أوكرانيا هجوماً مضاداً، في وقت سابق من هذا العام.

وأعلن الجيش الأوكراني، أمس الخميس، تحقيق مكاسب في هجومه المضاد ضد القوات الروسية على الجبهة الجنوبية الشرقية. وقالت كييف إن قواتها حرَّرت قرية، في أول نجاح من نوعه منذ 27 يوليو (تموز)، مما يشير إلى التحدي الذي تواجهه القوات في التقدم عبر خطوط دفاعية روسية كثيفة الألغام، دون دعم جوي قوي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)
اجتماع هام لقادة كوريا الشمالية خلال أيام.. ماذا يحضر "كيم جونج أون"!؟
خريطة الكونغو الديمقراطية
الكونغو.. أمطار غزيرة تتسبب في مقتل 22 شخصا على الأقل وسط البلاد
علما الهند وروسيا
الهند وروسيا توقعان اتفاقات لبناء وحدات نووية في المستقبل

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني
لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
راضي الموسوي وقاسم سليماني
صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل تغتال رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني في سوريا