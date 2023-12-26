الاتحاد الأوروبي يجهز خطة بقيمة 20 مليار يورو لتمويل أوكرانيا

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز (الثلاثاء 27-12-2023) أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا.

وقال التقرير إن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف بشكل سريع.

في السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز قبل أيام عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم، القول إن عدد القتلى والجرحى من القوات الأوكرانية والروسية، منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، يقترب من 500 ألف.

ووفق وكالة رويترز، قالت الصحيفة إن المسؤولين حذّروا من أنه ما زال من الصعب تقدير عدد الضحايا؛ لأن موسكو دأبت غالباً على تقليص عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية.

وقالت الصحيفة إن الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف، بينهم نحو 120 ألف قتيل، وما بين 170 و180 ألف مصاب.

وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفاً، أما عدد المصابين فيتراوح بين 100 و120 ألفاً.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين قولهم إن عدد الضحايا ارتفع، بعد أن شنّت أوكرانيا هجوماً مضاداً، في وقت سابق من هذا العام.

وأعلن الجيش الأوكراني، أمس الخميس، تحقيق مكاسب في هجومه المضاد ضد القوات الروسية على الجبهة الجنوبية الشرقية. وقالت كييف إن قواتها حرَّرت قرية، في أول نجاح من نوعه منذ 27 يوليو (تموز)، مما يشير إلى التحدي الذي تواجهه القوات في التقدم عبر خطوط دفاعية روسية كثيفة الألغام، دون دعم جوي قوي.