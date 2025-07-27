الاتحاد الأوروبي يحث أوكرانيا على دعم هيئات مكافحة الفساد المستقلة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم هيئات مكافحة الفساد المستقلة، مثلما وعدت أيضا بمواصلة دعم أوكرانيا في طريقها نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في منشور على موقع إكس بعد اتصال هاتفي مع زيلينسكي “حققت أوكرانيا بالفعل الكثير في مسيرتها الأوروبية. وعليها البناء على هذه الأسس المتينة والحفاظ على هيئات مكافحة الفساد المستقلة، التي تعد ركائز أساسية لسيادة القانون في أوكرانيا”.

وأضافت “أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعمنا لتحقيق التقدم على مسارها الأوروبي”.

وفي وقت سابق تحدث زيلينسكي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لتهدئة المخاوف التي أثيرت عقب تمرير قانون يقيد عمل هيئات مكافحة الفساد.

وأكد زيلينسكي، في بيان أعقب مكالمته مع ميرتس، أنه أطلع المستشار الألماني على خططه لإعداد قانون شامل جديد خاص بهيئات مكافحة الفساد، كما وجه دعوة لألمانيا للمشاركة في عملية الرقابة والمراجعة أثناء صياغة هذا التشريع.

وتطرقت المحادثات بين الجانبين أيضا إلى مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أشار زيلينسكي إلى أن ميرتس جدد له “الدعم المطلق” من جانب ألمانيا في هذا المسار.

كما ناقشا آخر التطورات العسكرية على خطوط المواجهة، والحاجة الملحة إلى زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة لدعم العمليات الدفاعية الأوكرانية.