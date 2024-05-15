الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لعملية رفح

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، إن التكتل يحث إسرائيل على إنهاء عمليتها في رفح على الفور إذ تعرقل تلك العملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وتتسبب في المزيد من النزوح إضافة لتفاقم الجوع والمعاناة.

وقال بوريل في بيان نشره على إكس “يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الكف عن مفاقمة الوضع الإنساني المتردي بالفعل في قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح. إذا واصلت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في رفح فستضع بذلك ضغوطا قوية على العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي لا محالة”.

وأضاف بوريل إن إسرائيل يتعين عليها بموجب القانون الدولي الإنساني أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عراقيل بل وتسهلها وأشار في ذلك الشأن إلى أوامر محكمة العدل الدولية.

وتابع قائلا إن الاتحاد الأوروبي يندد أيضا في هذا السياق بهجوم حماس على معبر كرم أبو سالم الذي أضاف مزيدا من العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية.