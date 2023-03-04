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الاتحاد الأوروبي يخصص 47 مليود يورو لدعم شرق الكونغو

منذ 13 دقيقة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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قال الاتحاد الأوروبي، السبت، إنه سيخصص أكثر من 47 مليون يورو (49.97 مليون دولار) لتقديم مساعدات إنسانية لنورث كيفو في الكونغو مضيفا أنه يعتزم إرسال طائرة محملة بالإمدادات الطبية والأغذية للمقاطعة المتضررة من الصراع في شرق البلاد.

وقال المفوض الأوروبي يانز لينارتشيتش “الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد جميع الوسائل اللازمة لدعم العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الوسائل اللوجستية والجوية، لتلبية احتياجات السكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأضاف في بيان “من خلال عملية الجسر الجوي الإنساني التي تُنظم بدعم فرنسا وحشد التمويل الجديد، نؤكد مجددا دعمنا للأكثر ضعفا”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت خلال زيارة رسمية لكينشاسا أن بلده سيساهم بمبلغ 34 مليون يورو (36.15 مليون دولار) في مبادرة الدعم الإنساني الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي والمخصصة للمناطق الشرقية في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وستتجه رحلة المساعدات إلى جوما عاصمة نورث كيفو لإيصال مساعدات تشمل إمدادات طبية وغذائية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الأموال “ستأتي من خلال الشركاء الإنسانيين لتغطية الاحتياجات العاجلة مثل التغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية”.

وتفشى انعدام الأمن في المنطقة المضطربة منذ وقت طويل بشرق الكونجو الديمقراطية خلال العام المنصرم لأسباب أهمها عودة كبيرة لجماعة متمردة تُعرف باسم إم23.

وزاد الهجوم الأخير للجماعة من حالة عدم الاستقرار في مقاطعات كبيرة غنية بالمعادن وتعاني من عنف المليشيات منذ عقود.

    المصدر :
  • رويترز

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