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الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - يناير - 2023 8:25 صباحًا
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

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نقلت صحيفة فايننشال تايمز (الاثنين 23-1-2023) عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حثه زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل قوله إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار.

ونقلت عنه أيضا قوله في مقابلة إن الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر تشرين الثاني لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

تعهد ألماني فرنسي

في سياق آخر، تعهدت ألمانيا وفرنسا، الأحد بمساعدة أوكرانيا طالما لزم الأمر، وبدعم الجهود الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب.

قالت الدولتان في بيان مشترك أعقب اجتماعا لمسؤولين حكوميين كبار في باريس إن مساعدة أوكرانيا في أثناء حربها مع روسيا ستتركز على قطاعات بعينها منها العسكري والاقتصادي.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، الواقع تحت ضغوط للسماح بإرسال شحنة دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، اليوم إن القرارات المستقبلية بشأن إرسال الأسلحة ستُتخذ بالتنسيق مع حلفاء منهم الولايات المتحدة.

وقال شولتس، حينما سُئل في مؤتمر صحفي عن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا، إن جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى الآن جرت بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الغربيين. وأضاف “سنفعل ذلك في المستقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

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