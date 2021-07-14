الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتحسين حياة الفلسطينيين

كشف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثماناليوم الأربعاء، عن تفاصيل لقاءات الاتحاد مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال عثمان في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين”، إن الاتحاد الأوروبي أكد إصراره على إقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن ذلك جاء في ختام لقاءات تمت مع وزير الخارجية الإسرائيلية الذي كان في جولة في دول الاتحاد الاوروبي والتقى خلالها مع ممثل الاتحاد ومع وزراء خارجية أوروبيين.

وأضاف عثمان أنه تم مناقشة عدة قضايا أهمها موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة أن يكون هناك اختراق وإعطاء الأمل بعد مرحلة طويلة من غياب أي فرص وأي ضوء فيما يتعلق ببناء عملية سياسية حقيقية.

وتابع أن “الاتحاد الأوروبي خلال اللقاءات دعا الجانب الإسرائيلي الى البدء باتخاذ إجراءات ملموسة وتحسين حياة الفلسطينيين ومن ثم البناء على عملية سياسية حقيقية تساهم في تحقيق الرؤية التي ينباها الاتحاد الأوروبي وهي رؤية حل الدولتين”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي تبنى مبدأ حل الدولتين ولا يزال يؤمن أن هذا هو الحل والأمل الوحيد لتحقيق السلام”.

وأوضح “يأمل الاتحاد الأوروبي من خلال العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إطلاق عملية سياسية، والقيام بإجراءات فعلية على الأرض في الفترة المقبلة تساهم في التخفيف من احتقان الأوضاع”.

وأكد أن موضوع الرباعية من المواضيع المهمة التي يرى دائما الاتحاد الأوروبي فيها ضرورة أن يكون لها دور مهم وفاعل في العملية السياسية وفي الاتصالات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وأيضاً في البعد الإقليمي والدولي، كما عين الاتحاد الأوروبي قبل فترة قليلة مبعوث خاص جديد لعملية السلام، وهذا المبعوث يقوم منذ فترة على إعادة إحياء هذه الرباعية والتواصل مع كل أطراف.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية الجديدة عبرت بشكل واضح بضرورة أن يكون هناك دور أكبر للرباعية الدولية، وأن هذا ما يؤيده الاتحاد الأوروبي.

وحول المبادرة الأوروبية لعقد اجتماع على مستوى الرباعية في بروكسل خلال أيام، أوضح عثمان أنه وحتى اللحظة لا يوجد تأكيد لكن من المؤكد أن موضوع الرباعية، يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى تواصل بين كل الأطراف بشكل مستمر، والاجتماعات دورية والاتصالات المستمرة تساهم بشكل أو بآخر في تفعيل عمل الرباعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.