الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حوار مع روسيا لفتح صادرات الغذاء الأوكرانية

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إلى إجراء محادثات مع موسكو بخصوص فتح صادرات القمح العالقة في أوكرانيا بسبب الحصار البحري الروسي.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا الأسبوع الماضي باستخدام الغذاء كسلاح من خلال احتجاز الإمدادات “رهينة” ليس فقط للأوكرانيين لكن للملايين في أنحاء العالم أيضا. وترفض موسكو هذا الادعاء.

وقالت فون دير لاين لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي “أهم شيء فتح البحر الأسود. هذا نداء لروسيا”.

وأوضحت فون دير لاين أن أزمة الغذاء تقترب بأقصى سرعة وأن نوعا من الحوار مع موسكو مطلوب لتحرير 20 مليون طن من القمح عالقة في أوكرانيا.

وقالت “لا يمكن أن يكون من مصلحة روسيا أن يموت الناس جوعا في العالم بسببها”، مضيفة أن هناك حاجة لإيجاد حل لإنشاء ممرات غذائية.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية “أعتقد أنه ينبغي أولا وقبل كل شيء بحث إجراء حوار مع روسيا”.

وتوفر روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، بينما تعد أوكرانيا أيضا مُصدرا رئيسيا للذرة والشعير وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت.

وقالت فون دير لاين إن على الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة إنتاجه ليسهل على المزارعين الحصول على محصول ثان أو زيادة إنتاج القمح.