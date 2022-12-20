الاتحاد الأوروبي يدين دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

ندد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بدعم إيران لروسيا في حربها في أوكرانيا والقمع المستمر للمعارضة في الداخل، لكنه قال إن التكتل سيواصل العمل مع طهران من أجل استعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

وكتب بوريل على تويتر قبيل مؤتمر إقليمي يستضيفه الأردن “اجتماع ضروري مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الأردن وسط تدهور العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “شددنا على ضرورة الوقف الفوري للدعم العسكري لروسيا والقمع الداخلي في إيران. اتفقنا على أنه يتعين علينا إبقاء الاتصالات مفتوحة والعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)على أساس مفاوضات فيينا”.