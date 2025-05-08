الاتحاد الأوروبي يرحب باقتراح ماكرون تخفيف العقوبات عن سوريا

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاسز رويترز

أبدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سعادتها اليوم الخميس باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال ماكرون أمس الأربعاء إنه سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا عندما يحين موعد تجديدها في يونيو حزيران.

وقالت كالاس للصحفيين في وارسو “نجري حاليا مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، ويسعدني معرفة أن الرئيس ماكرون يؤيد تخفيف العقوبات”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته السعي لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا تدريجياً من قبل الاتحاد الأوروبي، مع إشارته إلى أهمية التزام دمشق بالشروط المطلوبة. وصرح بأن هذا المقترح يلقى ترحيبًا من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ودعا ماكرون أيضًا الولايات المتحدة إلى الإسراع في رفع عقوباتها.