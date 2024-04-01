الاتحاد الأوروبي يرحّب بانتخابات بلدية "تشرّف" تركيا

رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين بـ”الهدوء” و”الاحتراف” اللذين طبعا الانتخابات البلدية في تركيا والتي انتهت بفوز المعارضة.

وكتب بوريل على منصة اكس إن “اجراء انتخابات بلدية بهدوء واحتراف يشرف تركيا، ويثبت التزام المواطنين لصالح ديموقراطية محلية”.

وكرست الانتخابات البلدية التي جرت الأحد في تركيا انتصار حزب الشعب الجمهوري العلماني في كبرى مدن البلاد، وأبرزها اسطنبول، في مواجهة حزب الرئيس رجب طيب إردوغان.

واضاف بوريل أن “الحقوق الأساسية والديموقراطية هي في صلب علاقاتنا: نرحب بالعمل معا على إصلاحات تحقق تقاربا مع الاتحاد الأوروبي”.

ومفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي معلقة منذ 2018. ويسعى الاتحاد إلى حوار رفيع المستوى مع أنقرة، والى تحسين التعاون في مسائل ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والطاقة والتجارة.