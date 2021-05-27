الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات السورية

أعلن الاتحاد الاوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات السورية، وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية.

تصريح بوريل جاء في أعقاب اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي كان أعلن في وقت سابق أنه يرى الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي، مضيفا أنه يعتقد أن مثل هذه الانتخابات “لا تساعد في تسوية النزاع هناك”.

وفاز رئيس النظام السوري بشار الأسد بولاية رابعة بعد حصوله على 95،1% من الأصوات.

وأُجريت في سوريا الأربعاء انتخابات رئاسية في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة، وسط توقعات بأن من شبه المؤكد أن تسفر عن فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رابعة مدتها سبع سنوات.

أغلقت صناديق الاقتراع الأربعاء عند منتصف الليل، بعد أن أدلى الناخبون في مناطق سيطرة النظام السوري بأصواتهم، في انتخابات رئاسية يترشح فيها الرئيس بشار الأسد لولاية رابعة مدتها 7 سنوات.

ويخوض الأسد الانتخابات أمام مرشحين اثنين، هما: عبد الله عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود مرعي، الذي يرأس حزبا معارضا يحظى بموافقة رسمية.