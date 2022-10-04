الاتحاد الأوروبي يستدعي المبعوث الروسي ويرفض الضم

أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن التكتل استدعى المبعوث الروسي لديه لإدانة ورفض “ضم موسكو غير القانوني” لمناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا الأوكرانية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه حث موسكو على العدول عن “إجراءاتها غير القانونية” وسحب جميع قواتها دون قيد أو شرط من كامل أراضي أوكرانيا خلال اجتماع الاثنين مع القائم بالأعمال الروسي كيريل لوجفينوف.

كما جاء في بيان للتكتل “الاتحاد الأوروبي لم ولن يعترف قط بهذا الضم غير القانوني من جانب روسيا”، هذه القرارات الصادرة عن روسيا باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق”.

تصويت ينتهك القانون الدولي

يذكر أن روسيا أعلنت الضم الجمعة بعد إجراء ما وصفته باستفتاءات في مناطق محتلة بأوكرانيا، وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان قسريا ولا يمثل السكان في تلك المناطق.

وصوت مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، الثلاثاء بالموافقة على دمج المناطق الأوكرانية الأربع، على الرغم من أن موسكو لا تتمتع بالسيطرة الكاملة على أي منها.

هذا وتسيطر القوات الروسية على نحو 60% فقط من منطقة دونيتسك و70 بالمئة من زابوريجيا، كما أن تقدم القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة أعاد رسم خطوط القتال في لوغانسك التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية بالكامل في يوليو\تموز.