الاتحاد الأوروبي يسعى لهدف مناخي أكثر مرونة في إطار السعي لاتفاق

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

أظهرت مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تتفاوض على مقترحات لمنح الصناعات مسارا أكثر مرونة لتحقيق أهداف المناخ، في إطار سعي التكتل لكسب دعم الحكومات لهدف جديد لخفض الانبعاثات لعام 2040.

ويتفاوض الاتحاد على هدف ملزم قانونا لخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90 بالمئة بحلول عام 2040،ويسابق الزمن للموافقة على الهدف قبل اجتماع قادة العالم في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30) في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

ومع ذلك، لم تسفر المفاوضات المستمرة منذ أشهر حتى الآن عن اتفاق، حيث عارضت بعض الحكومات التدابير الهادفة للحفاظ على البيئة وأثارت مخاوف بشأن كيفية تمويل التحول منخفض الكربون إلى جانب أولويات مثل الدفاع وتنشيط الصناعات.

وأظهرت مسودة اقتراح تسوية للاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها رويترز، أن الدول صاغت خططا من شأنها أن تسمح للتكتل بمراجعة هدف 2040 كل عامين، مما قد يسمح لبروكسل بتقليل الهدف في المستقبل.

ومن شأن المسودة أيضا أن تُكرس التزاما بأنه إذا كانت الغابات تمتص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل من المتوقع، أو إذا تطورت تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بشكل أبطأ مما هو مخطط له، فلن يتم إجبار الصناعات الأخرى على خفض الانبعاثات بشكل أسرع لتحقيق هدف 2040.

وجاء في المسودة التي تحمل تاريخ 25 أكتوبر تشرين الأول “لا ينبغي أن يكون النقص المحتمل في أحد القطاعات على حساب القطاعات الأخرى”.