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الاتحاد الأوروبي يسمح لمسافري 7 دول من جنوب إفريقيا بدخول أراضيه

منذ 36 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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سمح الاتحاد الأوروبي للمسافرين من 7 دول من منطقة جنوب إفريقيا بدخول أراضيه ورفع قرار تعليق السفر من هذه البلدان الذي اتخذه نهاية نوفمبر في محاولة لوقف تفشي متحور أوميكرون.

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 26 نوفمبر 2021 على فرض قيود على جميع الرحلات من بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وهي البلدان التي رصد فيها متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

وأعلنت فرنسا المترأسة للاتحاد على حسابها على “تويتر” أنه في الوقت الذي انتشر فيه “أوميكرون” شديد العدوى في جميع أنحاء أوروبا، اتفقت الدول الـ27 على “السماح باستئناف الملاحة الجوية مع بلدان أفريقيا الجنوبية”.

ومع ذلك، فإن المسافرين من الدول السبع المعنية “سيظلون خاضعين للتدابير الصحية المطبقة على الوافدين من دول ثالثة” وقد تشمل تقديم فحص PCR سلبي يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة.

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