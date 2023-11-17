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الاتحاد الأوروبي يطالب بتطبيق هدنة إنسانية بشكل فوري في غزة

منذ 8 دقائق
جندي من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

جندي من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)

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طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بهدنة إنسانية فورية وبإتاحة مزيد من الفرص لوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وحذر بوريل من أن هناك ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين في غزة، وعلى إسرائيل أن تحترم القانون الدولي الإنساني.

وأضاف “الحرب على حماس في غزة هي نتيجة فشل سياسي عام للمجتمع الدولي، وهذه الحرب أكدت لنا أنه لا يمكن ترك القضية الفلسطينية دون حل”.

وأشار بوريل إلى وجود عنف متزايد للمستوطنين في الضفة الغر، مطالباً الجانب الإسرائيلي بضرورة السيطرة على العنف.

وقال بوريل “نشعر بالفزع إزاء المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة وإسرائيل والوضع في الضفة الغربية”.

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