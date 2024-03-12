الاتحاد الأوروبي يعتزم حثّ إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح

أظهرت مسودة لنتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل أن القادة سيطالبون “بهدنة فورية لأسباب إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار” في غزة، كما سيحثون إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح.

وجاء في المسودة التي اطلعت عليها رويترز أن “المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثا عن الأمان ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية”.

ويتطلب النص موافقة جميع القادة السبعة والعشرين ليتم اعتماده في القمة المقررة يومي 21 و22 مارس آذار.