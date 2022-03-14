الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على شركات نفط روسية

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى روسنفت وترانسنفت وجازبروم نفت، لكنها ستواصل شراء الخام منها.

وتخضع الشركات الثلاث بالفعل لقيود من الاتحاد الأوروبي على القروض وتمويل الدين.

وبموجب الحزمة الجديدة، التي سيناقشها دبلوماسيون كبار من التكتل المؤلف من 27 دولة في وقت لاحق اليوم، فإن تلك الشركات ستواجه أيضا حظرا استثماريا من المتوقع أن يجمد تمويلها من مصادر في الاتحاد الأوروبي في الإنتاج الجديد ومشاريع الاستكشاف في كل الوقود الأحفوري.

لكن في علامة على مخاوف الاتحاد حيال تأثير العقوبات على أسعار وإمدادات النفط، قال المصدر إن حكومات الاتحاد الأوروبي تصر على توضيح أن الإجراءات الجديدة لن تمنع دولها وشركاتها من شراء النفط من الشركات الروسية الثلاث.