الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من التصعيد الإسرائيلي في غزة

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي: “نتابع بقلق التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة”،

وحث الأطراف على ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد الذي يؤدي لسقوط المزيد من الضحايا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة، وحتى هذه اللحظة، حيث بلغ عدد الشهداء 11 شهيداً فيما جرح العشرات من المواطنين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 11 شهيداً بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 69 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأ الاحتلال عدوانه أمس بقصف شقة سكنية في برج فلسطين وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث ارتقى عدد من الشهداء على رأسهم قائد شمال غزة بسرايا القدس تيسير الجعبري.