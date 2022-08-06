السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من التصعيد الإسرائيلي في غزة

منذ 4 دقائق
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي: “نتابع بقلق التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة”،

وحث الأطراف على ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد الذي يؤدي لسقوط المزيد من الضحايا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة، وحتى هذه اللحظة، حيث بلغ عدد الشهداء 11 شهيداً فيما جرح العشرات من المواطنين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 11 شهيداً بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 69 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأ الاحتلال عدوانه أمس بقصف شقة سكنية في برج فلسطين وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث ارتقى عدد من الشهداء على رأسهم قائد شمال غزة بسرايا القدس تيسير الجعبري.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من حركة حماس
    حماس: الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على الاحتلال لوقف جرائمه
    مقتدى الصدر
    الصدر: حل البرلمان العراقي مطلب شعبي ولا بديل عنه
    قصف على غزة_ أرشيفية
    استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شمال غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري