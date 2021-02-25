الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من خطوات إيران الأخيرة

دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى التوقف عن الإجراءات والخطوات التي تبعدها عن الاتفاق النووي، معربا عن القلق من خطوات طهران الأخيرة.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، إن “الوقت الآن لحل المشاكل مع إيران عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن الوقت ليس لصالحنا، ويجب استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران”.

وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس: “أولويتنا هي منع إيران عن أي خطوات أحادية إضافية تقوض الاتفاق”، مشيرا إلى أن “المنطقة بحاجة إلى استقرار ولا بد من جهد شامل لإرسائه”.

واعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، انتهاكا للاتفاق النووي، وطالبتها بالعدول عن قرارها.

وأعربت الترويكا الأوروبية في بيان مشترك عن أسفها لقرار إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية الواردة بالاتفاق النووي.

وحث البيان المشترك إيران على وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون التام مع وكالة الطاقة الذرية.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي بالاتفاق النووي والذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش المفاجئ.

يأتي ذلك عقب إعلان كاظم غريب أبادي، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية أن طهران ستنهي العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة للوكالة.

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أجهزة الطرد المركزي من طراز 2إم-آي.آر وسيتم تركيبها في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.

ويؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2m المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل بالفعل في المنشأة إلى 6.