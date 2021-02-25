الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من خطوات إيران الأخيرة

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 8:26 مساءً
إيران انتهكت الاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

إيران انتهكت الاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

A A A
طباعة المقال

دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى التوقف عن الإجراءات والخطوات التي تبعدها عن الاتفاق النووي، معربا عن القلق من خطوات طهران الأخيرة.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، إن “الوقت الآن لحل المشاكل مع إيران عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن الوقت ليس لصالحنا، ويجب استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران”.

وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس: “أولويتنا هي منع إيران عن أي خطوات أحادية إضافية تقوض الاتفاق”، مشيرا إلى أن “المنطقة بحاجة إلى استقرار ولا بد من جهد شامل لإرسائه”.

واعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، انتهاكا للاتفاق النووي، وطالبتها بالعدول عن قرارها.

وأعربت الترويكا الأوروبية في بيان مشترك عن أسفها لقرار إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية الواردة بالاتفاق النووي.

وحث البيان المشترك إيران على وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون التام مع وكالة الطاقة الذرية.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي بالاتفاق النووي والذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش المفاجئ.

يأتي ذلك عقب إعلان كاظم غريب أبادي، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية أن طهران ستنهي العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة للوكالة.

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أجهزة الطرد المركزي من طراز 2إم-آي.آر وسيتم تركيبها في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.

ويؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2m المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل بالفعل في المنشأة إلى 6.

    المزيد من أخبار العالم

    البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
    بالفيديو.. بطريرك بوتين المقرب يصاب بحادث مؤلم داخل الكنيسة!
    شولتس: قمة مجموعة السبع إشارة واضحة لوحدة الغرب
    تركيا.. اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟