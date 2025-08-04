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الاتحاد الأوروبي يعلق التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية 6 أشهر

منذ 41 دقيقة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عددا من التساؤلات بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية‭‭ ‬‬ كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي والذي حدد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمئة لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيارها.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور المزيد من الأوامر التنفيذية قريبا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان “يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وهو ما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو”.

وأضاف “مع أخذ هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق تدابير الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس”.

وتنقسم الرسوم الجمركية المضادة إلى جزأين أحدهما ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، والآخر على الرسوم الجمركية الأساسية ورسوم السيارات التي فرضها ترامب.

    المصدر :
  • رويترز

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