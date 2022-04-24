الاتحاد الأوروبي يعلق على فوز ماكرون.. يمكننا التعويل على فرنسا لـ5 أعوام إضافية

هنأ قادة الاتحاد الأوروبي الأحد إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها “التعويل على باريس لخمسة أعوام إضافية”.

وكتب ميشال على تويتر “في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية”، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “أبدي ارتياحي الى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا، سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا”.

وأُعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن.

وبحسب نتائج أولية، حصد ماكرون على 58,2 % من الأصوات متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حصلت على 41,8%، فيما بلغت نسبة الامتناع عن التصويت نحو 28%.

وأقرت مرشحة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام ماكرون، مؤكدة أن المعركة لم تنته بعد.

وقالت لوبان اليوم الأحد إنها ستواصل الكفاح السياسي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران. وأضافت لمناصريها بعد أن أشارت توقعات مبكرة إلى أنها خسرت الانتخابات، “أظهر الفرنسيون مساء اليوم رغبة في ثقل موازن قوي ضد إيمانويل ماكرون، رغبة في معارضة ستواصل الدفاع عنهم وحمايتهم”.