الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات عاجلة إلى المهاجرين عند حدود بيلاروس

17 - نوفمبر - 2021
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه خصص 700 ألف يورو لتقديم مساعدات عاجلة إلى المهاجرين من الشرق الأوسط العالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا.

وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن 200 ألف يورو من هذا المبلغ تم تخصيصها إلى اللجنة البيلاروسية للصليب الأحمر التي ستعمل على توزيع المساعدات الإنسانية بين المهاجرين.

وأما بخصوص الأموال المتبقية، فأكد البيان أن المفوضية كانت قد أمنتها ولا تزال على تواصل مع الوكالات الإغاثية الدولية بحثا عن سبل لاستخدام هذه الأموال بغية مساعدة المهاجرين.

ولا يزال آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس وبولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

علم تركيا
الأعلى في 24 عامًا.. التضخّم في تركيا يسجّل 80.2%
زلزال في أفغانستان (أرشيف)
زلزال في أفغانستان يودي بحياة 8 أشخاص
تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة (رويترز)
استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات في الضفة الغربية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟