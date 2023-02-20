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الاتحاد الأوروبي يعلن عن منحة مالية بقيمة 193 مليون يورو لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن

منذ ساعتين
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين تقديم منحة مالية جديدة تقدر بأكثر من 193 مليون يورو (206.26 مليون دولار) لدعم الفئات الأكثر ضعفا في اليمن ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

قال يانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي إنه سيتم تخصيص 136 مليون يورو لشركاء الاتحاد في المجال الإنساني للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة.

وستشمل الأنشطة التي يمولها الاتحاد الصحة والتغذية والمساعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.

كما سيتم تخصيص 55 مليون يورو كمساعدات إنمائية للأمن الغذائي لليمنيين ودعم سُبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة وتنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات.

ويعاني اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة هي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة في ظل الحرب والفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.

ويستورد اليمن 90 بالمئة من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45 بالمئة من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا.

وأدى الصراع الدامي المستمر منذ ثماني سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إلى انهيار الاقتصاد وقيمة العملة ونقص الاحتياطيات الأجنبية ودفع الملايين إلى شفا المجاعة بعدما جعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.

ويعتمد 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 مليون على المساعدات الإنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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