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الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 22 - فبراير - 2023 6:34 مساءً
كلمة "عقوبات" على علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا - رويترز

كلمة "عقوبات" على علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا - رويترز

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قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل‭‭ ‬‬إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت، الأربعاء، في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا يُفترض تطبيقها يوم الجمعة بمناسبة مرور عام على غزو موسكو لأوكرانيا.

وتشمل الحزمة المقترحة قيودا تجارية تزيد قيمتها على عشرة مليارات يورو، وفقا للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي. كما ستُمنع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة.

وقال أحد المصادر، الذين تحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المفاوضات، “هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك ما يتعلق بالمطاط والتزامات الإبلاغ”.

وذكرت المصادر أن من المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس.

وقال دبلوماسي آخر بالاتحاد “ما زالت لدينا ثقة في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بسرعة غدا” مضيفا أنه سيتم الانتهاء منه رسميا يوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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