الاتحاد الأوروبي يفضل التوصل لحل تفاوضي بشأن التجارة مع أمريكا.. ماذا في التفاصيل؟

قال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في واشنطن اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يفضل التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، ولكن إذا لم تؤت المناقشات ثمارها، فإن التكتل سيرد بإجراءات مضادة.

وأضاف دومبروفسكيس، خلال حديث له في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الاتحاد الأوروبي عرض بالفعل شراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وتقليل الرسوم على بعض السلع، مضيفا أن بروكسل تأمل في الحصول على مزيد من الوضوح من واشنطن بخصوص توقعاتها.

وتابع أن التكتل لا ينوي التخلي عن شراكة تعتبر الأقرب والأهم، وهي علاقته مع الولايات المتحدة، التي تقدر قيمتها في المجال الاقتصادي والتجاري بحوالي 9.5 تريليون دولار.

وقال “الاتحاد الأوروبي يتمسك بشراكاته الحالية وينوي تعميقها، لكننا سنعقد أيضا شراكات جديدة في أنحاء العالم لتعزيز أمننا الاقتصادي الداخلي”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بصفة الشريك التجاري الموثوق به، وسيستمر في ذلك.

وقال إن التكتل المكون من 27 دولة لديه بالفعل اتفاقيات تجارية مع 76 دولة، كما اختتم مؤخرا محادثات لشراكات جديدة أو لتحسين شراكات قائمة بالفعل مع المكسيك وسويسرا وأربع دول في أمريكا الجنوبية في مجموعة السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور)، ويواصل التفاوض مع الهند وتايلاند والفلبين وإندونيسيا، وأطلق محادثات تجارية مع الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف “تسعى هذه الاتفاقيات التجارية إلى إقامة شراكات تعود بالفائدة على الطرفين، تكون موثوقة ومستندة إلى قواعد”.

ويتجنب المسؤولون الأوروبيون استخدام تعبيرات قاسية في ردودهم على انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأبرزوا الحاجة إلى علاقات تجارية موثوقة ومستدامة.

في العاشر من أبريل نيسان، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق أولى الإجراءات المضادة ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لمدة 90 يوما لكن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أن جميع الخيارات لا تزال متاحة بشأن الإجراءات المضادة.