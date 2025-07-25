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الاتحاد الأوروبي يقترب من التوصل لاتفاق إطاري للتجارة مع أميركا

منذ 18 دقيقة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

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قال مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن التكتل والولايات المتحدة قد يتوصلان لاتفاق إطاري بشأن التجارة هذا الأسبوع، مما ينهي شهورا من الضبابية بالنسبة للصناعة الأوروبية.

وأضافت المصادر أن الاتفاق من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية أساسية 15 بالمئة على جميع سلع الاتحاد الأوروبي التي تدخل الولايات المتحدة، وربما يتضمن رسوما جمركية 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا بذلك لوجود احتمال مماثل لعدم تحقق ذلك.

وأدلى ترامب بتلك التصريحات للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى اسكتلندا لقضاء عدة أيام في ممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية.

    المصدر :
  • رويترز

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