الاتحاد الأوروبي يقرر رفع مساعداته للفلسطينين لأكثر من 34 مليون يورو

قرر الاتحاد الأوروبي، زيادة قيمة مساعداته الإنسانية المخصصة للفئات الأكثر ضعفا في فلسطين بمقدار 8 ملايين يورو، ليصل بالتالي مجموع المساعدات المقرة هذا العام إلى 34.4 مليون يورو.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، إن “التمويل الإضافي سيخصص لدعم ضحايا العنف الأخير، كما سيساعد التمويل الإنساني من الاتحاد الأوروبي لعام 2021 في حماية الفلسطينيين الأكثر ضعفا، وتوفير المساعدة لإنقاذ الحياة ودعم الكرامة الإنسانية”.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، يانس ليناريتش: “بعد إعلان وقف إطلاق النار، أصبح الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية أمرا حيويا، لتخفيف معاناة العديد من الضحايا الأبرياء، لا شيء يمكن أن يعيد أرواح العديد من المدنيين الذين قتلوا في هذا الصراع الأخير”.

وأضاف: “أننا نشعر بالفزع إزاء موت العديد من الأطفال، بما في ذلك 11 طفلا في غزة كانوا يستفيدون من برنامج رعاية الصدمات الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي. سيحافظ الاتحاد الأوروبي على دعمه القوي لبرامج الحماية والرعاية الصحية والتعليم والحصول على المياه الصالحة للشرب والمساعدة النقدية”.

وتابع: “كما يصر الاتحاد الأوروبي على احترام القانون الإنساني الدولي ولا يمكنه قبول تهجير المدنيين بالقوة أو هدم منازلهم ومدارسهم”.

وأشار مكتب الاتحاد الأوروبي إلى أن “التمويل المعلن اليوم يشمل 8 ملايين يورو كمساعدات طارئة، و200 ألف يورو لدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تقديم المساعدة الفورية من خلال الخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل أيضا 300 ألف يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين في مصر ومساهمة قدرها 500 ألف يورو من إيطاليا”.