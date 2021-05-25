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الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تخفيف قيود التنقل بين الدول الأعضاء

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 25 - مايو - 2021 8:36 مساءً
أوروبا لازالت تعاني من تداعيات كورونا

أوروبا لازالت تعاني من تداعيات كورونا

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تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن الألية التي يتم اتباعها لإعادة حرية التنقلات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد قيود فرضت بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة “تاس” عن ميشيل قوله إن إطلاق نظام شهادات التطعيم سيسمح للاتحاد، اعتبارا من أواسط شهر يونيو المقبل، بالتقدم تدريجيا نحو إعادة حرية التنقلات داخل التكتل”.

من جهتها، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه سيكون بإمكان دول الاتحاد، اعتبارا من منتصف يونيو، الاستفادة من قاعدة البيانات الأوروبية الخاصة بـ “بطاقات المرور الخضراء” (التي تشير إلى تمتع حاملها بمناعة من مرض “كوفيد-19”)، مما “سيسمح بتنظيم العمل بهذه القاعدة بشكل تدريجي”.

وعلم سابقا أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على اتفاقية حول تبني الاتحاد شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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