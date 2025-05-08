الاتحاد الأوروبي يلوح برسوم انتقامية ضد أمريكا

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إجراءات مضادة تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو (107.2 مليار دولار) على الواردات الأمريكية إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن في إلغاء سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتستهدف هذه الإجراءات الجديدة منتجات النبيذ والأسماك والطائرات والسيارات وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والمعدات الإلكترونية والمنتجات الصحية والآلات الأمريكية.

ويأتي المقترح ردا من الاتحاد الأوروبي على التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات السيارات وعلى الرسوم الجمركية “المضادة” واسعة النطاق.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، أنها ستطلق نقاشا عاما حتى العاشر من يونيو حزيران للدول الأعضاء والشركات للتوصل إلى رد. وستتخذ بعد ذلك القرار الأخير بشأن الرسوم الجمركية، والتي من المحتمل أنها ستوثر على كمية أقل من الواردات الأمريكية.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان “الاتحاد الأوربي لا يزال ملتزما بالتوصل إلى نتائج من خلال التفاوض مع الولايات المتحدة.. في الوقت ذاته، نواصل الاستعداد لجميع الاحتمالات”.