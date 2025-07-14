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الاتحاد الأوروبي يلوّح بقرب التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا

14 - يوليو - 2025
علم الاتحاد الأوروبي وأمريكا

علم الاتحاد الأوروبي وأمريكا

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قال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن التكتل والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى نتيجة جيدة للطرفين في محادثاتهما التجارية.

وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع مع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل “الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف أن الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تقضي عمليا على التجارة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس آب، وذلك بعد إجراء مفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة على مدى أسابيع لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

    المصدر :
  • رويترز

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