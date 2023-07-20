الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

منذ 4 دقائق
علما الاتحاد الأوروبي وروسيا

علما الاتحاد الأوروبي وروسيا

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه قرر تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا لستة أشهر حتى 31 يناير كانون الثاني 2024.

وقال المجلس الأوروبي في بيان “هذه العقوبات، التي بدأ تطبيقها لأول مرة في 2014 ردا على أفعال روسيا التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، اتسع نطاقها بشدة منذ فبراير 2022 ردا على العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا”.

فرضت 35 دولة حول العالم عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزوها اوكرانيا، من الولايات المتحدة الأميركية إلى المملكة المتحدة وكندا وسويسرا وعدد من الدول الآسيوية وصولاً إلى 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، وحظر الطيران، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى فلاديمير بوتين شخصياً.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأمريكي
تسريب ملايين من رسائل الجيش الأمريكي بسبب خطأ إملائي
من الاحتجاجات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل قبل تصويت على تعديلات قضائية
ميناء أوديسا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لليلة الثالثة تواليًا.. روسيا تواصل قصف الموانئ الأوكرانية

الأكثر قراءة

صاحب المطعم بلال جرّاح
المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب
كلب- تعبيرية
بالصورة.. كلب يجرّ رضيعة حيّة داخل كيس في طرابلس!
نانسي عجرم
بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!