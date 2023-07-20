الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه قرر تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا لستة أشهر حتى 31 يناير كانون الثاني 2024.

وقال المجلس الأوروبي في بيان “هذه العقوبات، التي بدأ تطبيقها لأول مرة في 2014 ردا على أفعال روسيا التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، اتسع نطاقها بشدة منذ فبراير 2022 ردا على العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا”.

فرضت 35 دولة حول العالم عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزوها اوكرانيا، من الولايات المتحدة الأميركية إلى المملكة المتحدة وكندا وسويسرا وعدد من الدول الآسيوية وصولاً إلى 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، وحظر الطيران، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى فلاديمير بوتين شخصياً.