الاتحاد الأوروبي يمدد مهلة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية 90 يوما

أكد الاتحاد الأوروبي عزمه تعليق الإجراءات المضادة التي أعدها ضد الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم منه لمدة 90 يوما.

جاء ذلك في منشور لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر حسابها على منصة إكس، الخميس، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على جميع الشركاء التجاريين باستثناء الصين لمدة 90 يوما.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد أخذ تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية في الاعتبار وأراد منح فرصة للمفاوضات.

وأضافت: “سنعلق لمدة 90 يوما إجراءاتنا المضادة التي حظيت بدعم قوي من الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت فون دير لاين إلى أنه في حال لم تُسفر المفاوضات عن نتائج مُرضية، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى.

وتابعت: “الاستعدادات لمزيد من الإجراءات المضادة جارية. جميع الخيارات مطروحة”.

والأربعاء، قال ترامب عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” إنه “كبادرة حسن نية تجاه الدول التي لم تقم بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، تقرر تجميد التعريفات الإضافية لـ90 يوما”.

وأعلن ترامب، في 2 أبريل/ نيسان الحالي، فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

من جانبها، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء البدء في تنفيذ أولى الإجراءات المضادة الأسبوع المقبل، على خلفية الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد.

وقالت المفوضية في بيان إن هذا الإجراء اُتخذ ردا على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الرسوم الجمركية الأميركية غير عادلة وتضر بالطرفين والاقتصاد العالمي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يفضل تحقيق النتائج من خلال عملية تفاوض متوازنة ومفيدة للطرفين مع الولايات المتحدة، وأن التدابير المضادة ستكون سارية المفعول اعتبارا من 15 أبريل الجاري.