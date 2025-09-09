الاتحاد الأوروبي يندد بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء إن الغارة الجوية الإسرائيلية على قيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر، محذرا من مغبة تصعيد أكبر للعنف في المنطقة.

وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على منصة إكس “نعبر عن تضامننا الكامل مع سلطات وشعب قطر، وهي شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “يجب تجنب أي تصعيد للحرب في غزة، فهو ليس في مصلحة أحد. سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- في بيان صادر عن مكتبه أن “العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما وبادرت بها إسرائيل ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة”.

وقد أعلنت حركة حماس أن إسرائيل أخفقت في اغتيال وفدها المفاوض في الدوحة، بينما استشهد في الهجوم 6 أشخاص، هم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين وعنصر من قوة الأمن الداخلي القطري.