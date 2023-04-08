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الاتحاد الأوروبي يندد بتصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

منذ 42 دقيقة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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ندد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت بتصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وحث كافة الأطراف على التحلي بضبط النفس والهدوء أثناء فترة الأعياد الراهنة.

وتصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بعد مقتل سائح إيطالي وإصابة خمسة آخرين في عملية دهس بسيارة في تل أبيب أمس الجمعة في أعقاب مقتل شقيقتين إسرائيليتين إثر إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في بيان “من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون أي رد فعل متناسبا. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف العنف الدائر على الفور. يجب فعل كل شيء لمنع اتساع نطاق الصراع”.

وأضاف “نحث جميع الأطراف على التحلي بالحد الأقصى من ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والالتزام بالهدوء خلال فترة الأعياد الدينية الراهنة”.

ويتزامن شهر رمضان مع عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة المسيحي خلال شهر أبريل نيسان الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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