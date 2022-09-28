الاتحاد الأوروبي يهدد برد فعل قوي على أي هجمات على خطوط أنابيب الغاز

ذكرت قناة إن.تي.في الألمانية نقلا عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعتقد أن سبب التسريب في خط أنابيب نورد ستريم للغاز عمل تخريبي على الأرجح، وهدد بالرد.

وأضاف بوريل في بيان نقلته القناة “أي تخريب متعمد لبنية الطاقة التحتية في أوروبا غير مقبول بالمرة وسيواجه برد فعل قوي وموحد”.

وقال بوريل اليوم الأربعاء إن الاتحاد سيكثف حماية البنية التحتية للطاقة في أعقاب حوادث تسرب الغاز.

وذكر في بيان “تشير كافة المعلومات المتاحة إلى أن هذه التسربات نتجت عن عمل متعمد”.

وتابع “سندعم أي تحقيق يهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملة بخصوص ما حدث وسببه، وسنتخذ خطوات إضافية لزيادة مرونتنا في أمن الطاقة”.

قالت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن من السابق لآوانه التكهن بأسباب التسريب في خطي الأنابيب نورد ستريم 1و2 لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وذكر متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي دوري للاتحاد الأوروبي “في هذه المرحلة، من السابق لآوانه التكهن بالأسباب… الدول الأعضاء تبحث الأمر وسنظل على اتصال وثيق معها لكنه ليس حقا وقت التكهن”.

وأضاف المتحدث أن المفوضية تتابع تطورات التسريب عن كثب ولا ترى حتى الآن أي تأثير على أمن الإمدادات في أوروبا. وعلى الرغم من أن الخطين لا يعملان إلا أنهما لا يزالان يحتويان على غاز مضغوط.

بدورها قالت رئيسة الوزراء الدنمركية ميتي فريدريكسون اليوم الثلاثاء إنه من الصعب تصديق أن التسريب في خطي أنابيب نورد ستريم حدث بالصدفة.

وأبلغت فريدريكسون هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنمركية (دي.آر) خلال زيارتها لبولندا أنه لا يمكن استبعاد عمل التخريب لكنه لا يزال مبكرا أيضا استنتاج أي أسباب.