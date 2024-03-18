الاتحاد الأوروبي يوافق على زيادة دعمه للقوات المسلحة الأوكرانية

قال المجلس الأوروبي في بيان الاثنين إنه وافق على زيادة دعمه للقوات المسلحة الأوكرانية بمقدار خمسة مليارات يورو (5.44 مليار دولار) من خلال صندوق مساعدات مخصص لهذا الغرض.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “سنواصل، بمساعدة الصندوق، دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب العدوانية الروسية مهما تطلب الأمر وما دمنا نحتاج إلى ذلك”.

وفي آخر المستجدات اعتبر الكرملين الاثنين 18\3\2024 أن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت أن الشعب الروسي ملتف حول الرئيس فلاديمير بوتين.

وأظهرت النتائج الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا حصول بوتين على 87 بالمئة من الأصوات بما يمثل أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتجاوزت نسبة المشاركة 77 بالمئة وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله”.

ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بالسخيفة.