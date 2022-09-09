الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا

كشفت وزارة المالية التشيكية أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (نحو خمسة مليارات دولار) لأوكرانيا، لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات وغيرها من المهام الحكومية، في الوقت الذي تكافح فيه الغزو الروسي.

وهذا القرض، الذي ستدعمه ضمانات من الدول الأعضاء في الاتحاد، هو جزء من حزمة إجمالية بقيمة تسعة مليارات يورو تم الإعلان عنها في مايو أيار. وأُرسل المليار يورو الأول بالكامل مطلع أغسطس آب.

وقال وزير المالية التشيكي “زبينيك ستانجورا”، الذي استضاف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ الجمعة 9 أيلول، في بيان، إن الاجتماعات التالية ستقرّر كيفية تقسيم الثلاثة مليارات يورو المتبقية من الحزمة إلى قروض أو منح.

في سياق متصل، كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، ولقائه كبار المسؤولين هناك، عن تقديم الولايات المتحدة أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.

وقال إن “الإدارة أبلغت الكونغرس أيضا نيتها توفير 2.2 مليار دولار أخرى في استثمارات طويلة الأجل، في إطار التمويل العسكري الأجنبي لتعزيز أمن أوكرانيا و 18 دولة من جيرانها بما في ذلك العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، بالإضافة إلى شركاء الأمن الإقليميين الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا عرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل”، حسبما جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركية.

وسترفع هذه الإعلانات إجمالي المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى حوالي 15.2 مليار دولار منذ بداية إدارة بايدن.