الاتحاد الأوروبي يُطالب النظام السوريّ بـ "عدم تسييس" المساعدات

مع تفاقم المعاناة التي يعيشها الشعب السوري من جراء الزلزال المدمّر، وارتفاع المطالبات برفع العقوبات من أجل السماح بدخول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانيّة إلى المتضررين، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو أنّ التكتل يقوم بكل ما في وسعه، مطالبًا النظام السوري بعدم تسييس هذا الملف.

ستوينيسكو اعتبر أنه ليس من الإنصاف تمامًا اتهام التكتل بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين.

لا للتسييس

كما أضاف في تصريحات لرويترز أنّ “التكتل يقدم المساعدة باستمرار منذ أكثر من عشر سنوات، بل يفعل ما هو أكثر خلال أزمة الزلزال”.

إلى ذلك، طالب ستوينيسكو دمشق بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، وتوقع أن تقدم حكومة النظام السوري لاحقًا طلبات للحصول على إعفاءات من العقوبات بعد الزلزال.

أتت تلك التصريحات بعد أو وجه عدد من مسؤولي النظام اتهامات للاتحاد والولايات المتحدة على السواء بخنق الشعب السوري لا سيما قاطنو المناطق المنكوبة من جراء الزلزال، وزيادة معاناتهم، زاعمين أن العقوبات الغربية التي فرضت خلال السنوات الماضية على البلاد تمنع دخول المواد الإغاثية.

إلا أن العديد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين كانوا أكدوا أكثر من مرة أن المساعدات الإنسانية معفية من العقوبات.

كما عمدت وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام إلى إصدار إعفاءات جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، لتشمل التعاملات والتحويلات المالية المتعلقة بجهود الإغاثة.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب فجر الإثنين الماضي جنوب شرقي تركيا ومناطق عدة في سوريا بعضها خاضع لسلطة النظام، والبعض الآخر للمعارضة، حصد حتى الآن ما يقارب 30 ألف قتيل. فيما يتوقع أن يرتفع العدد أكثر بعد ليصل إلى 40 ألفا، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود البحث عن ناجين وسحب جثث الضحايا من تحت الأنقاض.