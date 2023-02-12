الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يُطالب النظام السوريّ بـ "عدم تسييس" المساعدات

منذ 3 دقائق
مساعدات إنسانيّة إلى سوريا

مساعدات إنسانيّة إلى سوريا

A A A
طباعة المقال

مع تفاقم المعاناة التي يعيشها الشعب السوري من جراء الزلزال المدمّر، وارتفاع المطالبات برفع العقوبات من أجل السماح بدخول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانيّة إلى المتضررين، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو أنّ التكتل يقوم بكل ما في وسعه، مطالبًا النظام السوري بعدم تسييس هذا الملف.

ستوينيسكو اعتبر أنه ليس من الإنصاف تمامًا اتهام التكتل بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين.

لا للتسييس

كما أضاف في تصريحات لرويترز أنّ “التكتل يقدم المساعدة باستمرار منذ أكثر من عشر سنوات، بل يفعل ما هو أكثر خلال أزمة الزلزال”.

إلى ذلك، طالب ستوينيسكو دمشق بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، وتوقع أن تقدم حكومة النظام السوري لاحقًا طلبات للحصول على إعفاءات من العقوبات بعد الزلزال.

أتت تلك التصريحات بعد أو وجه عدد من مسؤولي النظام اتهامات للاتحاد والولايات المتحدة على السواء بخنق الشعب السوري لا سيما قاطنو المناطق المنكوبة من جراء الزلزال، وزيادة معاناتهم، زاعمين أن العقوبات الغربية التي فرضت خلال السنوات الماضية على البلاد تمنع دخول المواد الإغاثية.

إلا أن العديد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين كانوا أكدوا أكثر من مرة أن المساعدات الإنسانية معفية من العقوبات.

كما عمدت وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام إلى إصدار إعفاءات جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، لتشمل التعاملات والتحويلات المالية المتعلقة بجهود الإغاثة.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب فجر الإثنين الماضي جنوب شرقي تركيا ومناطق عدة في سوريا بعضها خاضع لسلطة النظام، والبعض الآخر للمعارضة، حصد حتى الآن ما يقارب 30 ألف قتيل. فيما يتوقع أن يرتفع العدد أكثر بعد ليصل إلى 40 ألفا، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود البحث عن ناجين وسحب جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

    المزيد من أخبار العالم

    القمة العالمية للحكومات 2023
    صندوق النقد: تضخم من خانتين في اقتصادات المنطقة خلال 2023
    قوات الأمن في بلجيكا
    بلجيكا تنجو من "هجوم وشيك".. اعتقال مسلّح قرب مسرح مسابقة جمالية
    الشرطة البريطانية
    تظاهرة عنيفة في بريطانيا.. احتراق سيارة للشرطة واعتقال 15 شخصًا

    الأكثر قراءة

    الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
    مؤشر قياس الزلازل
    باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"
    تجمع عدد من المحتجين من منطقة عائشة بكار أمام وزارة الداخلية
    بالفيديو.. توتر كبير وإطارات مشتعلة أمام مبنى وزارة الداخلية!