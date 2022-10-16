الاتحاد الإفريقي يحثّ على وقف غير مشروط لإطلاق النار في إثيوبيا

حثّ رئيس الاتحاد الإفريقي أطراف الصراع المستمر منذ عامين، في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، على تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، والاتفاق على عقد محادثات سلام مباشرة.

وقال “موسى فقي”، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إنه يتابع أخبار العنف المتصاعد في تيغراي بقلق بالغ.

وأفاد الاتحاد الإفريقي في بيان: “يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقوة إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، واستئناف الخدمات الإنسانية”.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية “ليجيسي تولو” ولا المتحدث العسكري الكولونيل “جيتنيت أداني” ولا “رضوان حسين”، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ولا “بيلين سيوم”، المتحدثة باسم رئيس الوزراء، بعد على طلبات تعليق.

وتقاتل قوات الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تيغراي على نحو متقطع منذ نهاية 2020. وتسبّب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.

هذا وتأجلت محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي والتي كانت مقترحة في وقت سابق الشهر الحالي لأسباب لوجستية.

ويتبادل الطرفان الاتهامات ببدء الصراع.