الاتحاد الاوروبي: على الصين الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة روسيا

قال خورخي توليدو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين الجمعة، إنه يتعين على بكين أن تفي بمسؤوليتها في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة عدوان روسيا.

جاءت تصريحات توليدو في إطار خطاب أمام عشرات الدبلوماسيين في حفل أقيم في بكين لإحياء الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أمس الخميس 23\2\2023، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا ملياري دولار إضافية كمساعدة أمنية.

وأضاف خلال ندوة لمحطة سي.إن.إن، حيث أعلن عن المساعدات الإضافية، “سنواصل بحث كل ما هو ضروري وسنحرص على تقديم كل ما تحتاجه أوكرانيا للنجاح في ميدان القتال”.