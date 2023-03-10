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الاتحاد الاوروبي يتوصل لاتفاق يسعى لخفض استخدام الطاقة بحلول 2030

منذ 45 دقيقة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا الجمعة لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع دول التكتل 11.7 بالمئة بحلول عام 2030، وهو هدف قال مشرعون إنه سيساعد في مكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي.

تم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال الليل بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

واتفق المفاوضون على أن الطاقة التي سيستخدمها المستهلكون النهائيون، مثل المنازل والمصانع، في التكتل بحلول عام 2030 يجب أن تكون أقل بنسبة 11.7 بالمئة من الاستخدام المتوقع بحلول ذلك الموعد.

وسيتم إرسال الاتفاق الآن إلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للتصويت النهائي، وهو عادة ما يكون إجراء شكليا للموافقة على القانون دون أي تغييرات.

    المصدر :
  • رويترز

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