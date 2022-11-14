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الاتحاد الاوروبي يقول انه قدم اسلحة لكييف بـ 8 مليارات يورو

منذ 10 دقائق
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين 14\11\2022 إن الاتحاد ودوله الأعضاء قدموا أسلحة وعتادا عسكريا بثمانية مليارات يورو على الأقل (8.27 مليار دولار) إلى أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن هذا المبلغ يصل إلى نحو 45 في المئة مما قدمته الولايات المتحدة إلى كييف.

هذا وقد دعت في وقت سابق من يوم الاثنين 14\11\2022، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، وأقرت قرارا يعترف بمسؤولية روسيا عن التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بجارتها.

ويعترف القرار، الذي أيده 94 من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 193 عضوا، بضرورة محاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها وبوجوب أن “تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك التعويض عن الخسائر التي تشمل أي ضرر ناتج عن مثل هذه الأعمال”.

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها ذات ثقل سياسي

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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