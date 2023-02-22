الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية النقابة الروسية

قال الاتحاد الدولي للصحفيين، الأربعاء، إنه علق عضوية نقابة الصحفيين الروس بعد أن فتحت فروعا في مناطق أوكرانية غزتها موسكو.

وقالت رئيسة الاتحاد دومينيك برادالي في بيان “الاتحاد الدولي للصحفيين منظمة قائمة على التضامن الدولي، وعلى مبادئ التعاون بين الأعضاء من النقابات، وعلى احترام حقوق جميع الصحفيين. وقيام نقابة الصحفيين الروسية بفتح أربعة فروع لها على الأراضي الأوكرانية التي ضمتها (روسيا) قد حطم بوضوح هذا التضامن وزرع الانقسامات بين النقابات الشقيقة”.

وقال رئيس النقابة الروسية لوكالة تاس للأنباء إن هذه الخطوة تنتهك ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين وستضر المنظمة العالمية ماليا لأنها لن تتلقى رسوم عضوية روسيا الكبيرة بعد الآن.

ومارست بعض النقابات الأوروبية ضغوطا على الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 600 ألف صحفي في 146 دولة ومقره بروكسل، لطرد النقابة الروسية.

وقالت النقابات الفنلندية والنرويجية والدنمركية والأيسلندية الشهر الماضي إنها ستنسحب من الاتحاد الدولي احتجاجا على ما وصفته بأنه “نشاط مُفسد” يشمل إخفاقه في اتخاذ إجراء تجاه فتح نقابة الصحفيين الروسية فروعا في المناطق المحتلة من أوكرانيا.

وقالت برادالي إن الاتحاد الدولي للصحفيين سيتواصل مع النقابات الأربعة ويتقبل انتقادها.

وقال رئيس نقابة الصحفيين الروسية فلاديمير سولوفيوف لوكالة تاس إن تعليق العضوية غير مبرر.

وأضاف “القرار سياسي بحت، لقد عملوا بإنذار نقابات دول الشمال، للأسف”، موضحا أن نقابته لديها “خطط كبيرة” لأشكال أخرى من التعاون الدولي بعيدا عن الاتحاد الدولي للصحفيين.