الاتفاق النووي الايراني… التزام ايران ضروري والأخيرة: سنواصل ابحاثنا النووية

اعلن مدير الوكالة الذرية ان المحادثات بشأن ملف ايران النووي ماضية في الاتجاه الصحيح لافتا الى ان التوصل الى اتفاق خلال ايام مسألة معقدة لكنها ممكنة.وكشف للعربية عن تكثيف الجهود لدعم التوصل للاتفاق.

من جهة ثانية، أعرب المدير عن قلقه من وجود مواد نووية غير معلن عنها بمواقع ايرانية مشّددا على ضرورة التزام ايران وتعاون كل الأطراف في سبيل الوصول الى اتفاق.

الى ذلك، أكدت إيران، اليوم السبت، أحقيتها في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفة أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.

وقال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عبر حسابه على تويتر: “حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،… لا يمكن أن يقيده أي اتفاق”.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.